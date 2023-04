Agresión sexual a enfermera, detonante para paro de ANEEAH

Tegucigalpa – En Honduras ser mujer y joven representa un riesgo para ser víctima de la violencia. Para las enfermeras auxiliares hondureñas, esta premisa se cumple cada vez con más frecuencia.

La denuncia del presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, de que una de sus compañeras fue agredida sexualmente cuando regresaba a su casa, en la ciudad de Intibucá, fue la gota que rebasó el vaso ante tantos abusos. La mujer fue atacada mientras esperaba transporte en las afueras del hospital, en horas de la noche, tras un turno largo.

“La inseguridad, la falta de proyección de las autoridades, la falta de transporte para el personal que tiene turnos de noche, la falta de voluntad de hacer bien el trabajo en las regiones como la metropolitana, atrasan el trabajo, pero ahorita el detonante de nosotros es que nos han violado a una compañera por falta de transporte en el hospital”, denunció Orellana.

La próxima semana, el gremio de las enfermeras iniciará un paro de labores progresivo, iniciando en Intibucá. Las denuncias de abusos son constantes a nivel nacional.

“No es justo, porque vienen de trabajar 8 o 16 horas y son víctimas de la delincuencia”, dijo al lamentar que los criminales ya no respetan el uniforme blanco, ese que hace 3 años, con el estallido de la pandemia, era considerado un traje de héroes y heroínas.

“Si las autoridades son tan incompetentes, nosotros le decimos a la delincuencia, por favor no nos maltraten, no nos ultrajen, no violen a las compañeras, no es posible, estas mujeres vienen de salvar vidas”, exclamó.

Ante esta situación, Orellana lanzó una advertencia a las autoridades, “hoy nos violan a las compañeras, mañana las matan: ustedes son los responsables”.

Femicidios

El Centro de Derechos de la Mujer registra, hasta el 8 de marzo anterior, un total de 83 muertes violentas de mujeres.

La primera masacre del 2023 fue el escenario donde murieron tres mujeres afrohondureñas en Puerto Cortés; Cristy Fabiana Espinoza, Janaira Castillo y Ana Castillo. “Las víctimas tienen nombre, muchas veces el de sus victimarios también, pero no hay justicia para ellas”, lamentó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas al presentar un informe sobre la violencia contra las féminas.

“En Honduras ser mujer es un factor de riesgo para ser víctima de la violencia, en 2023, cada 20 horas está perdiendo la vida una mujer, vemos que el odio, el desprecio, la forma en que se le quita la vida a una mujer se evidencia”, afirmó.

Para Ayestas, lo más reprochable es que “sin investigación científica criminal, difícilmente se van a poder resolver los crímenes y lo que hacen es que se establece un 95 % de impunidad”, señaló Ayestas.

Agresiones más denunciadas

Las denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas que se registran con mayor frecuencia en el Ministerio Público son: violación, violación especial, actos de lujuria, estupro, tentativa de violación, rapto, hostigamiento sexual, tráfico de personas, tentativa de violación especial, abuso sexual, violencia doméstica sexual, pornografía infantil; incesto, acoso sexual, proxenetismo o celestinaje, explotación sexual, tentativa de rapto y ultraje al pudor. VC