Agresión a caravana liberal debe de ser tomada con seriedad por parte de las autoridades de seguridad: Carlos Umaña

Tegucigalpa– La agresión por parte de los Colectivos de Libre a la caravana Liberal, debe ser tomada con la seriedad de que producto de la desesperación de verse virtualmente derrotados, recurren a sus prácticas intimidatorias.

Honduras ya tiene decidido su futuro y este 30 saldrá a votar masivamente y Libre se va del poder, según Umaña.

A su criterio, Salvador Nasralla será el próximo presidente constitucional.

Umaña expresó las muestras de solidaridad con el diputado Josue Colindres por la agresión física que fue objeto y a todas las personas que también fueron intimidadas del Partido Liberal.

Afirmó que el 30 de noviembre la población saldrá a votar y le demostraran a Libre que no es con violencia que se ganan las elecciones. IR