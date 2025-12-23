Agregado Militar de EEUU visita al nuevo jefe de FFAA

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón recibió este martes la visita del Agregado Militar y Jefe del Grupo Militar de los Estados Unidos, coronel Victor Allan Kent.

El general Valerio destacó que esta visita reafirma los sólidos lazos de amistad, cooperación y trabajo conjunto.

“Inicialmente nos vino a felicitar por el nuevo cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, pero además de eso, venimos a reafirmar esos lazos de amistad entre las Fuerzas Armadas de Honduras y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya que ellos han sido de mucho apoyo, colaboración en todos estos años”, expresó Valerio en un video publicado en las redes oficiales de las FFAA de Honduras.

El nuevo jefe militar hondureño también indicó que durante la reunión con los militares estadounidenses se abordaron temas referentes a la seguridad, los derechos humanos, así como apoyo en caso de desastres naturales.

“Él venía a confirmar y ponerse a disposición en caso de que necesitemos cualquier parte, tanto en personal como en logística”, señaló.

Durante la ceremonia de ascensos militares celebrado el 18 de diciembre en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, el nuevo jefe castrense exclamó: “pueblo hondureño, pueden confiar en sus nuevas Fuerzas Armadas, seguiremos siendo una institución leal, profesional, que estamos comprometidas con la paz, la democracia y la Constitución de la República porque nuestro único interés es servir a Honduras”. VC