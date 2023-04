Agradezco a Dios porque estoy con vida, no sé de dónde viene el ataque, pero seguiré mis posturas: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña habló este martes, un día después de ser atracado junto a su esposa en el interior de su vivienda en San Pedro Sula. “No elucubraré sobre de dónde viene el ataque, tampoco conozco a los que me golpearon, aunque estoy en shock, los que me conocen saben que no cambiaré mis posturas en el Congreso Nacional”, expresó el congresista de Cortés.

– No resultó herido en el asalto, aunque sigue en estado de shock, pero dejó claro que permanece firme y digno en su labor de congresista.

Manifestó que junto a su esposa fueron víctimas de un atentado por sujetos desconocidos en el interior de su residencia, lo que lo dejó en estado de shock y con algunos golpes en su cuerpo.

“Le doy gracias a mi Padre Celestial porque estamos con vida y agradezco todas las muestras de solidaridad”, ratificó.

Denunció que no recibió amenazas previas y que lo que sí es víctima es de constantes intimidaciones mediante las redes sociales por parte de sectores de la extrema derecha, así como de grupos más radicales del partido en el gobierno.

Refirió que en las redes sociales se le acusa de traficar con fentanilo, mientras otros grupos lo califican de “traidor”. “Soy constantemente atacado porque no apañamos cosas y otros porque no les firmamos, meditamos bien nuestros votos…”, expresó.

En entrevista con la radio HRN, el legislador Umaña expresó que los entes investigativos le han sugerido no elaborar hipótesis sobre lo ocurrido y mucho menos expresarlas de forma pública, por lo que el también galeno dijo desconocer a los malvivientes que lo atracaron y tampoco sabe cuántos eran.

El congresista dijo que descansará un par de días para luego reincorporarse la próxima semana a las sesiones del Parlamento hondureño.

Mencionó que está a la espera de una reunión con las autoridades de seguridad que conocen el caso para conocer las medidas que se tomarán tanto para él y su familia.

Agradeció el apoyo de sus compañeros de bancada del PSH, así como del designado presidencial Salvador Nasralla y el titular del CN, Luis Redondo. JS