Agentes realizan allanamientos en colonia Municipal de San Pedro Sula, Cortés

San Pedro Sula- Miembros de la Policía Nacional ejecutan este jueves allanamiento de morada en la colonia Municipal en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El motivo del allanamiento es recolectar indicios para investigar varios casos que se han registrado en esa zona norte del país.

Los miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y de las Fuerzas Especiales hasta este momento allanaron dos viviendas en la citada colonia.

Se desconoce si hay órdenes de captura libradas, entre los casos en investigación están las muertes de estudiantes del Intae.

Los operativos continúan en la zona y será hasta que culminen que las autoridades policiales darán a conocer los resultados de los mismos. IR