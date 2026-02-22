spot_img
Agentes policiales y antisociales se enfrentan a tiros cerca de la vía rápida de la capital

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Agentes policiales y antisociales se enfrentaron a tiros en la vía rápida a inmediaciones de la colonia La Vega en la capital hondureña.

El enfrentamiento no dejó personas heridas, pero en el lugar se desarrolla un mega operativo en busca de las armas que se utilizaron por parte de los antisociales.

El hecho dejó un vehículo decomisado, mismo que fue abandonado por los hechores al momento de escapar de las autoridades.

Elementos policiales se encuentran tras la pista de armas que pudieron haber sido lanzadas por parte de los fugitivos.

En ese sentido, se realizan labores de pesquisas en el río Choluteca, donde se presume los malhechores aventaron las armas. (RO)

