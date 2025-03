Agentes policiales irrumpen por la fuerza en vivienda de periodista López y lo capturan por un caso civil

Tegucigalpa – Un nutrido grupo de agentes policiales irrumpió la mañana de este martes en la vivienda del periodista Esdras Amado López, luego de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por maltrato de su compañera de hogar, Milagros González. López es un duro crítico de la administración de Xiomara Castro y sus denuncias constantes calan en la opinión pública.

– Lo mismo que le hicieron a David Romero me quieren hacer a mí, no me voy a ir, si quieren mátenme, en los penales no hay seguridad, dijo el comunicador cuando fue requerido por la autoridad dentro de la vivienda.

– La vigencia del estado de excepción permitió que los agentes policiales irrumpieran la vivienda en plena luz del día como ocurrió este lunes.

Más de una veintena de agentes del cuerpo de seguridad se hicieron presentes desde muy temprano para requerir al periodista dueño del Canal 36, sobre quien pesa una denuncia por maltrato. La agredida relató que perdió dos dientes durante el incidente con su compañero de hogar.

Durante el operativo policial, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, intentó mediar para que los policiales no llegaran a derrumbar los portones de la residencia de López en la colonia Tepeyac de la capital hondureña.

Inicialmente, los elementos policiales llevaban una notificación de citación para el periodista y empresario de las comunicaciones, pero luego del despliegue mediático se procedió a derrumbar los portones para hacer efectiva la captura.

En el momento que el fuerte contingente policial ingresó a la vivienda de Esdras López, éste les respondió que igual quieren hacer con él como hicieron con el extinto David Romero.

Los agentes derrumban los portones de la vivienda de Esdras Amado López.

“Ustedes no son garantes, protegen narcotraficantes y no hay garantías para ir a una cárcel. Me van a sacar en cuatro tablas, monten la carabina y péguenme, el que tenga valor mátenme”, les dijo a los oficiales.

Yo no he visto -pronunció López- todo esto que hoy están haciendo contra Carlos Zelaya y otros narcotraficantes del país.

Justificó que al ser un periodista crítico “del narcogobierno” es lo que hoy lo tiene bajo estas penosas circunstancias.

El periodista transmitía los hechos en una comunicación en vivo con el canal HCH, pero su aparato móvil le fue arrebatado por los agentes policiales que procedieron a ponerle las esposas por la fuerza ante la resistencia del periodista.

López al momento se ser sacado de su vivienda.

Luego de ser capturado, Esdras Amado López salió con sus manos levantadas y esposadas, mientras un agente policial trató de bajarle las manos para que no se viera que había sido esposado, ante el gran despliegue de los medios de comunicación que daban cobertura al evento.

Luego de su detención, el comunicador fue llevado a las instalaciones policiales del Core 7, donde se harán las diligencias respectivas que el caso amerita. JS