Agentes de migración cercan el estadio de los Dodgers tras el festejo de la Serie Mundial

Los Ángeles (EE.UU.) – Decenas de Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) fueron vistos este martes en las inmediaciones del estadio de Los Angeles Dodgers un día después de las celebraciones por el bicampeonato de las Series Mundiales, según informó Los Angeles Times.

Las autoridades se encontraban en uno de los estacionamientos del recinto, ubicado en el corazón de Los Ángeles, según indicaron testigos presenciales al periódico.

Se estima que unos 100 agentes fueron desplegados, incluidos miembros de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y una unidad táctica especial de este mismo organismo que se retiraron poco antes de las 10 de la mañana, de acuerdo con las fuentes.

En videos compartidos en las redes sociales pueden verse a varios agentes en vehículos sin identificación, con chalecos verdes y equipados con bridas blancas en uno de los aparcamientos.

El estadio de los Dodgers estuvo envuelto en una polémica similar el pasado junio, cuando los agentes de ICE fueron vistos en uno de los aparcamientos, aunque la directiva del equipo de béisbol les había negado el acceso a sus instalaciones.

Por un parte, el Departamento de Seguridad Nacional se desmarcó del hecho en un comunicado posterior, al informar que la visita de los agentes no tenía que ver con ningún operación o control migratorio.

Un día después de este incidente, que reabrió heridas entre la comunidad latina residente en EE.UU., los Dodgers anunciaron un partido de un millón de dólares destinada a apoyar a la comunidad latina en Los Ángeles.

El club, que históricamente ha contado con el respaldo de la comunidad latina, recibió entonces una ola de críticas y se le achacó su falta de apoyo durante las redadas migratorias que se iniciaron el 6 de junio en el sur de California. EFE

