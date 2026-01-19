Agentes de ATIC secuestran documentos en instalaciones de Infop

Tegucigalpa – Un equipo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales de Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública se presentó este lunes a instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la colonia Miraflores y en barrio San Felipe para secuestrar documentos.

De acuerdo a lo explicado por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, esta institución recibió una denuncia de una supuesta sobrevaloración de compra de simuladores para impartir las clases técnicas realizada por la actual administración del Infop.

“Estamos hablando de una compra de arriba de los 200 millones de lempiras de los cuales ya se han pagado 172 millones, en ese sentido es que se ha secuestrado esta documentación para determinar si hubo o no, este delito”, indicó Mora.

El vocero oficial detalló que lo que el MP va a investigar, y por eso el secuestro de documentos, si hubo o no sobrevaloración en la mencionada compra. VC