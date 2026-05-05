Agentes antidrogas requieren a pasajero y decomisan más de 11 mil dólares en Palmerola

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), reportó el decomiso de 11 mil 555 dólares americanos a un ciudadano en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en el departamento de Comayagua.

La acción se ejecutó mediante un trabajo coordinado con elementos fronterizos, dónde se realizó la inspección y conteo del dinero en diferentes denominaciones.

El ciudadano de nacionalidad hondureña, quien se disponía a abordar un vuelo con destino a Nueva York, Estados Unidos, fue requerido por las autoridades al detectar la cantidad de dinero que no habría sido debidamente declarada.

De acuerdo con el reporte preliminar, el dinero fue decomisado conforme a los procedimientos establecidos, mientras se continúan las diligencias para determinar la procedencia del efectivo y si existe alguna vinculación con actividades ilícitas.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en proceso investigativo y no se descartan nuevas acciones conforme avancen las indagaciones, reiterando su compromiso de fortalecer los controles para prevenir delitos financieros y conexos. JS