Agente de la Policía Nacional muere tras enfrentamiento en Chamelecón

San Pedro Sula– La Policía Nacional informó sobre el fallecimiento del agente Bryan Parada, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento armado registrado la noche de este miércoles en Chamelecón, departamento de Cortés.

En el enfrentamiento, otra agente policial resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica especializada en un centro hospitalario de la zona. Su estado es estable y se mantiene bajo estricta vigilancia médica, se indicó.

De acuerdo con las primeras informaciones, el enfrentamiento se produjo cuando unidades policiales realizaban operativos de prevención y respuesta en la zona, momento en que fueron atacados por delincuentes.

Inmediatamente después de los hechos, la Policía Nacional desplegó un fuerte contingente y toda la logística disponible en el sector, implementando saturaciones y operativos de búsqueda intensiva para capturar a los responsables de este cobarde acto.

La institución señaló que no descansará hasta dar con los autores materiales e intelectuales de este asesinato, y llevarlos ante la justicia. IR