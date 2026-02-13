Agendan para marzo juicio a los “Delta Teams” por la desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia programó del 23 al 27 de marzo el juicio oral y público a cuatro personas implicadas en la desaparición de la joven Angie Peña.

Los imputados responden a los nombres de Harold Joseph Green Jr, William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera.

Green Jr y Murdock son acusados de la comisión del delito de trata de personas en modalidad de venta.

Asimismo, las cuatro personas son acusadas del delito de asociación para delinquir en perjuicio de Angie Peña y de los derechos fundamentales.

Este viernes se realizó la audiencia de medios de prueba en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

Según las investigaciones, los imputados integran una red de trata de personas desde el 2019 denominada “Delta Teams”, dedicados también a la venta de drogas y tráfico de armas.

Para la comisión de estos delitos, la red contaba con apoyo de algunos policías y asesoramiento de un juez de paz quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas. AG