Capturan en Lempira a extraditable Mario Roberto Flores reclamado por EEUU

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), agendó para la tarde de este miércoles la audiencia de información en el proceso de extradición para el hondureño Mario Roberto Flores Mejía, reclamado por el gobierno de Estados Unidos.

– El extraditable fue capturado en una montaña de Lepaera, Lempira.

La primera cita judicial está programado para las 3.00 de la tarde ante el juez natural designado por el pleno del Supremo hondureño.

A Alexis Flores lo reclama el Tribunal de Filadelfia, estado de Pensilvania (EEUU), por la presunta comisión de varios delitos entre ellos asesinato, secuestro y agresión por incidente.

El hondureño Flores Mejía figuraba en una lista de los más buscados por el FBI desde 2007 con una recompensa de $250 mil para quien informara de su paradero. Los hechos ocurrieron en junio de 2000, cuando el extraditable abusó de una menor de cinco años y luego la estranguló, por lo quera buscado por la justicia norteamericana.

Más de 60 hondureños han sido extraditados a EEUU por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada, desde la reforma constitucional hecha en enero de 2012.

Entre los extraditados figuran un expresidente, un exjefe de la Policía, exdiputados, altos excargos del gobierno, así como jefes del hampa y operadores del narcotráfico. JS