Agendan para el 16 de marzo audiencia de conciliación en querella de Cossette López al Fiscal General

Tegucigalpa – El juez designado programó para el lunes 16 de marzo la audiencia de conciliación en la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, en contra del Fiscal General, Johel Antonio Zelaya.

Así lo comunicó este martes el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, señalando que la audiencia de conciliación se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana.

La consejera denunció al Fiscal General por la comisión de los delitos de calumnia y revelación de secretos.

López alegó en la querella que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso y sin que existan pruebas formales en su contra.

La denuncia de la consejera establece que el Fiscal General la difamó y la prejuzgó públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. AG