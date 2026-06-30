Afición vikinga

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Afición vikinga30 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasPortada Mundial 02.07.2026. 1 de julio de 2026 Pochettino: «Soy 200 % argentino, lo siento, no voy a mentir» 1 de julio de 2026 2-0. Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en Seattle 1 de julio de 2026 Ciudad de México llama a festejar con responsabilidad en Mundial tras muerte de 4 personas 1 de julio de 2026 Saíd Martínez protagonista en su cuarta actuación en el Mundial USA 2026 1 de julio de 2026