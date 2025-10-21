Afectados por las lluvias en Honduras ascienden a 35 mil 102

Tegucigalpa – Los hondureños afectados por las últimas lluvias ascienden a más de 35 mil 102.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) las familias afectadas por las lluvias suman 7 mil 883.

Actualmente existen 2 mil 831 personas damnificadas a nivel nacional.

Las últimas lluvias han dañado 3 mil 810 viviendas, según los registros oficiales que cifran en 16 los decesos.

Las comunidades incomunicadas son 91, mientras que las viviendas destruidas ascienden a 89, según los registros oficiales.

Las precipitaciones son producto de la influencia de una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión, localizado al sur del Golfo de Fonseca (Pacífico), que generará abundante nubosidad por la tarde y la noche, lluvias y chubascos débiles, con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo al pronóstico las lluvias van a disminuir este miércoles con el ingreso del primer frente frío de la temporada. (RO)