Afectados por cierre de Spirit Airlines denuncian indefensión y trabas para obtener reembolsos

Tegucigalpa- Guillermo Cerritos, uno de los pasajeros perjudicados por el sorpresivo cese de operaciones de Spirit Airlines, denunció que los usuarios enfrentan múltiples obstáculos para recuperar su dinero, mientras permanecen sin respuesta por parte de la aerolínea.

Según relató, los bancos están solicitando a los clientes un correo electrónico de la propia empresa aceptando la disputa para proceder con los reembolsos, una condición que calificó como “inaudita e imposible”, debido a que no existe ningún canal efectivo de comunicación con la compañía.

“Los viajeros que ya teníamos boletos pagados estamos en estado de indefensión, porque nadie responde. Es imposible comunicarse con Spirit ni por teléfono ni por correo electrónico”, expresó Cerritos.

El afectado explicó que realizó la compra de dos boletos el 30 de abril y efectuó una modificación el 1 de mayo de forma electrónica, sin recibir ninguna advertencia. Sin embargo, el 2 de mayo se enteró del cierre de operaciones de la aerolínea, lo que dejó a numerosos pasajeros sin opciones inmediatas.

Asimismo, dijo que los emisores de tarjetas de crédito, remiten la responsabilidad al comercio, exigiendo una gestión directa con la aerolínea para rechazar el débito, lo cual resulta inviable ante la falta de contacto.

Cerritos también criticó el comunicado emitido por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, al considerarlo poco contundente y alejado de la realidad que enfrentan los usuarios afectados.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades y a representantes del sector aéreo en Honduras para que se pronuncien y brinden apoyo a los pasajeros perjudicados, al tiempo que se abre el debate sobre la protección de los consumidores frente a este tipo de crisis.

Cabe señalar que Spirit Airlines anunció el viernes el cese de sus operaciones tras fracasar un acuerdo de rescate gubernamental por 500 millones de dólares, lo que tomó por sorpresa a miles de viajeros en la región.LB