Afectados de Koriun no descansan ni en Semana Santa reclamando respuestas del gobierno

Tegucigalpa – Un grupo de afectados por parte de Koriun Inversiones, un modelo de estafa piramidal, protestó este Sábado de Gloria en el Parque Central de Choloma, Cortés, norte de Honduras.

– “Señor Tito ordene liberar a Iván Velásquez para que nos pague”, se lee en pancartas que portaban los manifestantes este sábado.

Los estafados realizaron una asamblea de emergencia para ultimar acciones en exigencias a las autoridades hondureñas para reclamar la recuperación de su dinero y la liberación de Iván Velásquez, gerente de Koriun y actualmente preso por este modelo de estafa piramidal.

Por el caso de Koriun Inversiones están implicados: Iván Velásquez, Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena.

“Señor Tito ordene liberar a Iván Velásquez para que nos pague”, se lee en pancartas que portaban los manifestantes este sábado.

Koriun Inversiones fue una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operaba desde hace seis años ante la vista y paciencia de las autoridades y es considerado uno de los casos de estafa más grande contra las personas que estalló a finales de abril del año pasado.

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Esta plataforma comenzó sus operaciones en 2018 en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando su expansión explotó, especialmente en Choloma.

La plataforma operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) captando dinero de los ciudadanos con la promesa de aportar dinero y recuperarlo en un plazo de cinco meses. JS