Aeronave con seguimiento restringido que llegó a Toncontín despierta interés

Tegucigalpa – Un avión con matrícula mexicana de propietario desconocido y que ingresó procedente de Perú ha generado interés ya que su seguimiento está restringido y ha permanecido un día en el aeropuerto Toncontín.

La aeronave con registro XA-LMV ingresó al país el día jueves 15 de enero en horas de la tarde con 10 personas a bordo, procedente del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú y salió un día después hacia Toluca, México.

El abogado Pavel Espinal dijo a TN5 Matutino que llama la atención. “Es interesante cómo se está manejando la parte aeronáutica nuestra en la que necesitamos mayor regulación”, dijo al agregar que ya serán las autoridades que puedan indicar a qué venían estas personas “a días que haya un cambio de gobierno”.

Explicó que llama la atención porque si bien son privados, no se informa sobre los mismos. PD