Aeronáutica Civil reporta normalidad en aeropuertos de Honduras tras cese de Spirit Airlines

Tegucigalpa- A 48 horas de la suspensión global de Spirit Airlines, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó este lunes que las principales terminales aeroportuarias del país operan con total normalidad, sin reportarse incidencias en el flujo de pasajeros.

-El nuevo comunicado no hace referencia a alguna resolución para los afectados del cierre de Spirt, en cuanto a recuperar su inversión.

La institución detalló que mantiene un despliegue permanente de inspectores de facilitación aeroportuaria, quienes no han registrado novedades durante la supervisión ininterrumpida.

Asimismo, reiteró que su personal continúa brindando asistencia directa a los viajeros, ofreciendo orientación e información técnica en cada aeropuerto.

La AHAC subrayó que las acciones contempladas en su protocolo de vigilancia y monitoreo siguen ejecutándose conforme al marco legal vigente, con el objetivo de garantizar la atención adecuada a los usuarios del transporte aéreo.

Finalmente, la autoridad aeronáutica reafirmó su compromiso de supervisar, acompañar y fortalecer las condiciones de seguridad y servicio en el sistema aeroportuario nacional.LB