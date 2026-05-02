Aeronáutica Civil activa protocolo de contingencia tras cese de operaciones de Spirit Airlines en Honduras

Tegucigalpa – La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), informó este sábado la activación de un protocolo de contingencia para proteger a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines.

Mediante un comunicado oficial, la autoridad aeronáutica detalló que la medida busca garantizar el respeto de los derechos de los usuarios, en especial en lo referente a reembolsos y compensaciones conforme a la legislación vigente.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informa lo siguiente: pic.twitter.com/hyLokXoMnD — Aeronáutica Civil Honduras (@aeronautica_hn) May 2, 2026

La AHAC subrayó que dará seguimiento riguroso al proceso para asegurar que la aerolínea cumpla con sus obligaciones hacia los pasajeros.

También, la institución indicó que Spirit Airlines ha habilitado un portal digital exclusivo para la gestión de reclamos, herramienta que está siendo monitoreada por la autoridad para verificar su correcto funcionamiento y efectividad en la atención de los afectados.

Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesará operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

La aerolínea anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024. JS