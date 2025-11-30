Aerolíneas y viajeros, pendientes de recomendaciones sobre Venezuela tras aviso de Trump

Madrid – La advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a aerolíneas y pilotos para que tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad» ha elevado la incertidumbre de los pasajeros con viajes pendientes desde o hacia España, como manifiestan en sus continuas consultas en redes sociales.

De momento, las compañías españolas siguen pendientes de si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) prorroga el aviso que lanzó el pasado 24 de noviembre -en vigor hasta este lunes- para evitar volar a la zona, si bien Air Europa ya anunció que cancelaba también las dos frecuencias Madrid-Caracas del 2 de diciembre.

De hecho, ante las preguntas de los viajeros dirigidas a la cuenta oficial de Air Europa en X, la aerolínea publicaba este sábado el siguiente mensaje: «En estos momentos los vuelos a/desde Venezuela están cancelados hasta el día 02 de diciembre. En caso de que la situación en Venezuela no mejore, se seguirán cancelando vuelos».

Con el fin de que los usuarios puedan reajustar sus planes, Air Europa ha habilitado condiciones especiales tales como cambios de fecha gratuitos en sus vuelos hasta el 28 de febrero de 2026, inclusive; cambio de ruta sin coste a o desde Medellín y Bogotá (Colombia) o Panamá; un vale o un reembolso.

Iberia

En el caso de Iberia, la compañía ha emitido una «flexibilización» de vuelos.

Así, si se vuela entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, con origen/destino Caracas en vuelos operados por Iberia y se ha comprado el billete en la web o en Serviberia hasta el 26 de noviembre, el cliente podrá cambiar la fecha de su reserva para viajar hasta el próximo 28 de febrero.

El pasado miércoles, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunciaron su decisión de revocar la licencia, precisamente, de Iberia, así como la de la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y la brasileña Gol.

Pero el alcance completo de esta revocación, que limitaría la conectividad aérea de Venezuela, ya de por sí muy mermada, está aún por verse.

El profesor de EAE Business School Romà Andreu recuerda que el hecho de que Iberia -como Air Europa o Plus Ultra- haya suspendido sus frecuencias a Venezuela se debe a la notificación (‘notam’, en argot aeronáutico) de la autoridad española de aviación, que especifica el riesgo de volar en esa zona.

Estas notificaciones «se suelen seguir y, en el caso de las prohibiciones, es obligatorio». Si son recomendaciones, «las aerolíneas lo pueden obviar, pero, en caso de tener un incidente o accidente, serán responsables».

Por tanto, la suspensión de los vuelos con aquel país «es una medida correcta para velar por la seguridad de los pasajeros, de las aeronaves y de las tripulaciones», sostiene este experto, que cree que, con el tiempo, «todo se suavizará».

Plus Ultra

Por su parte, fuentes de Plus Ultra inciden en que, actualmente, siguen la recomendación de la autoridad aeronáutica española, y esperan la extensión (o no) de dicho ‘notam’ para evaluar en tiempo real.

El pasado 24 de noviembre aterrizaron en Madrid los dos últimos aviones procedentes de Caracas, uno de Air Europa y otro de Plus Ultra. Desde entonces no ha habido más vuelos regulares entre ambos países.

Las cancelaciones de los vuelos pueden afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, según fuentes del sector, especialmente en un momento del año como el actual, en el que el movimiento de viajeros entre ambos lados del Atlántico es más intenso por la cercanía de la Navidad. EFE

