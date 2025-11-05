Advierten que tras decisión del CNE, podría inscribirse otra persona y luego ceder el lugar a Jorge Cálix

Tegucigalpa – El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales señaló que tras la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no inscribir a Jorge Cálix en la planilla de Olancho, puede darse el caso de que se inscriba a otra persona y luego ceda el lugar al expresidenciable.

El profesional del derecho mencionó los recientes casos de Roberto Contrera con su hermano Rolando, el de Luis Cosenza con Ricardo Maduro y Elvin Santos con Mauricio Villeda.

(Leer) Presidenta del CNE declara inaplicable resolución del TJE sobre Jorge Cálix

Canales refirió que la última instancia que queda es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala Constitucional, “no queda más instancia que esa y allí se va a cerrar el caso, pero si tiene el derecho, la posibilidad y la garantía que puede ir a la Sala Constitucional”. No obstante, agregó que “obviamente no lo van a resolver en este caso”.

Por su parte, el exconsejero del CNE, German Lobo señaló que es pertinente la preocupación que tiene la consejera Ana Paola Hall de proceder a la impresión de la papeleta de Valle y de Olancho.

“Lamentamos que este torpedeo, que han tenido los órganos electorales esté obligando al CNE a inobservar una resolución que emitió el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya que con esto la instrumentalización del Ministerio Público y atacando al TJE le deja un vacío y general un temor para acatar la resolución”, dijo. VC