Advierten que México enfrenta rezago en materia de innovación y desarrollo de IA

Ciudad de México – México enfrenta un rezago importante en materia de innovación y desarrollo de inteligencia artificial (IA) y necesita una transformación acelerada para no perder competitividad frente a potencias como Estados Unidos, China o Corea del Sur, afirmó a EFE Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco.

El funcionario, quien participó en el evento Innovation Fest 2025, subrayó este viernes que, según su visión, el país no está preparado para los cambios que trae la IA.

“Creo que no estamos preparados, estamos muy, muy atrás y ojalá que nos pongamos las pilas muy rápido”, dijo.

Explicó que, mientras otras naciones llevan años invirtiendo en investigación, infraestructura y talento especializado, México avanza con lentitud, especialmente por la rigidez del sistema académico.

“El problema es que la academia es muy lenta para adecuarse”, aseguró.

Para revertir esta situación, Jalisco lanzará en enero de 2026 un Consejo de Inteligencia Académica que trabajará con universidades públicas y privadas, empresas tecnológicas y centros de investigación.

El objetivo, dijo, es anticiparse al futuro. “Pensar cómo debe ser la academia no ahorita, sino dentro de 10 años. ¿Cuáles son las carreras que van a prevalecer en 10 años? ¿Qué deben estudiar los jóvenes?”.

El funcionario recordó que Jalisco posee uno de los ecosistemas tecnológicos más sólidos del país, con casi seis décadas de desarrollo industrial.

“Hace 57 años llegaron a Jalisco dos empresas pioneras. Hoy es un ecosistema de referencia para todo México y América Latina”, señaló.

Actualmente, el estado genera cerca del 20 % de todas las patentes del país y concentra el diseño del 70 % de los semiconductores producidos en México, una cifra que, según dijo, podría alcanzar el 82 % el próximo año.

Aun con estas fortalezas, Fernández insistió en que el reto a nivel país es enorme.

“Somos una nación que tiene la ventaja de estar al lado de un país tan poderoso como Estados Unidos, y tenemos que aprovechar eso, sobre todo tras la ruptura de cadenas de suministro” por la pandemia.

Para competir, agregó, México debe dejar de ser un país de “mano de obra” y convertirse en uno de “mente de obra”, centrado en talento y capacidades avanzadas.

En esa estrategia, el aprendizaje del inglés será clave. “En año y medio todos los docentes, los maestros, todos los estudiantes (…) vamos a estar a nivel B2 de inglés”, afirmó sobre el programa de capacitación que involucra a más de 30.000 personas en Jalisco.

El secretario destacó también la necesidad de equilibrar tecnología y humanismo. “Ser más humanos con más tecnología (…) tener un balance, si no, nos vamos a perder”, advirtió al reflexionar sobre los cambios culturales que traerá la IA.

Fernández defendió que el liderazgo tecnológico de Jalisco debe compartirse con el resto del país d»esde aquí hay que compartir todo este valor con los demás estados, y si se puede ir a todo el país sería muy bueno.

El Innovation Fest 2025, dijo, nació para responder a una demanda real del ecosistema. Con más de 8.900 asistentes en su primer día, 90 horas de contenido y la participación de 11 universidades, centros de investigación y empresas globales como Intel, Oracle y AstraZeneca, el evento busca inspirar a miles de jóvenes y fortalecer la colaboración entre industria, academia y gobierno. EFE

