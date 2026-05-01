Advierten que Invertech es otra empresa que opera igual a Koriun

San Pedro Sula– Nuevamente los cholomeños están bajo el fantasma de Koriun ante la empresa Invertech S de R. L. que estaría funcionando con ese mismo sistema, advierten autoridades.

El alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, vinculó a Invertech con el mismo patrón que hizo crecer a Koriun Inversiones y advirtió que este tipo de estructuras sigue encontrando espacio en la zona norte del país bajo nuevas formas de captación de dinero.

Sostuvo que lo que hoy se mueve alrededor de plataformas como Invertech se parece tanto al caso anterior que, a su juicio, se trata de un “Koriun 2.0”.

El alcalde fue más allá y aseguró que detrás de esa nueva línea de negocios hay una persona plenamente identificada por la municipalidad, con la que, según dijo, ya han tenido problemas.

“La maneja una persona que realmente tenemos muchos problemas con él porque está viendo negocios, no quiere pagar ni por rótulos, ni por ampliación, ni por permisos de operación, y nos dice que es una persecución política”, afirmó.

Para Mejía, el problema no se limita a la existencia de una nueva estructura de captación, sino al efecto que dejó Koriun Inversiones entre miles de personas que todavía buscan replicar dinero con rapidez.

El edil hizo un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ser estafados por estas empresas.

Invertech inicio operaciones en la Entrada, Copán y otra sucursal en Cortés, ante las advertencias, su representante, Lidia Guerra, dijo que la empresa se está expandiendo hacia Choloma.

La financiera ofrece hasta un 17% de ganancia mensual, por lo que el llamado es para la población para que no caiga nuevamente en ese esquema piramidal que solo ha dejado a cientos de familias sin su sustentó diario. IR