Advierten posible crisis en la producción de carne de res en Honduras

Tegucigalpa- Ganaderos advirtieron sobre una posible crisis en el mercado nacional de carne de res, debido al alto costo de mantenimiento del ganado.

-Advierten posible subida de precios a la libra de carne hasta en 60 lempiras.

A esto se suma la exportación sin control de vientres reproductivos, que reduce el número de animales que se pueden utilizar.

Según alertaron, la libra de carne podría aumentar significativamente si continúan estos problemas.

El precio actual se mantiene entre 95 y 98 lempiras, pero sí no se regula la salida de ganado reproductor podría rondar la carne entre 155 y 165 lempiras, lo que representa un aumento de casi 60 lempiras.

Un representante de los productores, Edwin Molina, explicó que los costos de alimentación para las vacas se han disparado, que pasó de aproximadamente 15 lempiras diarios a cerca de 120 lempiras por res, lo que representa un incremento cercano al 400%.

Molina hizo un llamado a las autoridades para establecer normativas que apoyen a los productores con insumos y financiamientos.

El productor indicó que, de no implementarse medidas regulatorias, el país podría enfrentar escasez de ganado en los próximos meses, lo que impactaría directamente en el precio de la carne. AD