Adulto y menor mueren en accidente vial en Campamento, Olancho

Tegucigalpa – Dos personas fallecieron este viernes en un accidente de tráfico en una carretera en el municipio de Campamento, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Cruz Maldonado (50) y una menor de 10 años.

El hecho vial sucedió en Carretera hacia El Nance, específicamente en el sector de Los Amates.

Se informó que los fallecidos se transportaban en una motocicleta negra sin placa, y chocaron con otro vehículo y otro tercero que también colisionó.

El adulto falleció en el lugar, mientras que la menor pereció mientras era trasladada hacia un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG