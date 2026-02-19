Aduanas, SIT e INM impulsan plan de mejoras y agilización en El Amatillo

Tegucigalpa – El director de Aduanas Honduras, Marco Abadie, junto al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler; y el titular del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero; evaluaron los predios de la Aduana El Amatillo, frontera con la República de El Salvador, para mejorar las actuales condiciones.

Durante el recorrido inspeccionaron la infraestructura vial, los accesos, el flujo vehicular del transporte de carga terrestre y las instalaciones físicas de la aduana antigua, donde se realiza el paso de turistas y viajeros.

Asimismo, verificaron los dormitorios del personal de las diferentes instituciones que operan en el punto fronterizo.

En este proceso, identificaron diversas oportunidades de mejora, por lo que se contemplan remodelaciones, reconstrucciones y la dotación de equipo adicional para el personal que realiza sus funciones.

«Vamos a realizar mejoras significativas para que nuestros colaboradores cuenten con instalaciones dignas, donde puedan descansar y desempeñar sus funciones al servicio del Estado y del país», expresó Abadie.

En este punto aduanero se proyecta la construcción de un nuevo acceso de aproximadamente un kilómetro.

Actualmente, se desarrollan los estudios técnicos correspondientes, en coordinación con la SIT, para optimizar los flujos de transporte y garantizar un tránsito más ágil y ordenado, con vías de conexión directa hacia el lado de El Salvador.