Aduanas reporta aumento del 18% en recaudación del impuesto a las importaciones

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Administración Aduanera, Marco Tulio Abadie, informó que la recaudación del Derecho Arancelario a la Importación (DAI) registra un incremento del 18% en comparación con el mismo período del año anterior.

Abadie explicó que el DAI es el tributo que pagan los comerciantes por la importación de mercancías, sin hacer diferencia de las empresas acogidas a regímenes especiales de exoneración.

Por este motivo, consideró que el crecimiento en este impuesto refleja un aumento en las operaciones comerciales.

El funcionario aseguró que la agilización de la DAI y el aumento en recaudación refleja el propósito estatal de convertir al país en un destino más atractivo para la inversión.

«La empresa tiene que vernos como un lugar donde quieren invertir. Si no lo hacemos con procesos ágiles, transparentes y rápidos, no vamos a ir a ningún lado», manifestó.

Por último, destacó que la institución impulsa un proceso de modernización tecnológica con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a fortalecer los sistemas informáticos de las aduanas.

Según Abadie, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas permitirá fortalecer la confianza tanto de los inversionistas en la gestión de la Administración Aduanera. AD