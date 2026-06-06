Aduanas recauda casi L29 mil millones en primer semestre y proyecta superar meta anual

Tegucigalpa- La Administración Aduanera de Honduras reportó una recaudación cercana a los 29 mil millones de lempiras durante el primer semestre del año, una cifra que representa un incremento de 3,400 millones de lempiras en comparación con el mismo período de 2025.

El director de la institución, Marco Abadie, detalló que el crecimiento equivale a un aumento del 13.4 %, impulsado principalmente por el incremento en la recaudación del Derecho Arancelario a la Importación (DAI).

“Llevamos una recaudación casi de 29 mil millones de lempiras, que es una cifra bastante buena, 3,400 millones más que en el mismo periodo del año pasado”, destacó.

El titular aduanero afirmó que la institución mantiene una tendencia positiva que permitiría superar tanto la recaudación obtenida el año anterior como la meta fijada para 2026.

Según indicó, el objetivo establecido por las autoridades es recaudar 69,609 millones de lempiras durante el presente ejercicio fiscal.

“Definitivamente la vamos a pasar. No me cabe la menor duda; vamos bastante bien con la recaudación”, aseguró. AD