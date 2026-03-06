Aduanas Honduras y Embajada de EEUU fortalecen alianza para agilizar comercio y seguridad aduanera

Tegucigalpa – Este día el Director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Abadie, sostuvo una reunión con el Ministro Consejero del Gobierno de los Estados Unidos, Jon Austin, con quién se fortaleció la alianza para agilizar comercio y seguridad aduanera.

El encuentro tuvo como temas centrales la facilitación del comercio, el control y seguridad de la carga, y el seguimiento a las reuniones de los presidentes de ambas naciones sobre aranceles.

El Ministro Consejero, Jon Austin, sostuvo una reunión con Marco Abadie, Director de @AduanasHonduras, para dialogar sobre la facilitación del comercio 🇺🇸🇭🇳 y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Honduras es un socio clave en las cadenas de suministro del hemisferio… pic.twitter.com/N15yeeUfCo — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) March 6, 2026

Ambos funcionarios abordaron la optimización del proceso aduanero: Mejora operativa en las aduanas de Puerto Cortés, Palmerola, Toncontín y La Mesa.

El objetivo es reducir los tiempos de despacho, con especial énfasis en la recepción de donaciones, garantizando que la ayuda humanitaria y los suministros críticos lleguen a su destino con prontitud, se informó.

Además se destacó la implementación de cámaras inteligentes y sistemas de inspección no intrusiva. Estas herramientas tecnológicas permitirán combatir el comercio ilícito y asegurar que el flujo de mercancías cumpla con los más altos estándares de seguridad.



Asimismo, se dio seguimiento a las reuniones y al diálogo en materia de comercio entre los presidentes de ambos países.

Durante el encuentro, el Ministro Consejero Jon Austin reiteró el interés de los Estados Unidos en continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Honduras, destacando la importancia de mantener un trabajo conjunto que impulse el desarrollo, el comercio y la seguridad en la región.

De su lado, Aduanas Honduras reafirmó su rol como una entidad de seguridad nacional, facilitadora y agilizadora del comercio, enfocada en la innovación, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y, con ello, la competitividad del país. (RO)