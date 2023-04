Aduanas Honduras habilita sistema SARAH para la aplicación de amnistía vehicular hasta 2026

Tegucigalpa – La Administración Aduanera de Honduras procedió a habilitar el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), para que se permita la nacionalización de vehículos del año 2005 hacia atrás con el pago único de diez mil lempiras (L10,000.00), lo que incluye la tasa de matrícula del año 2023, que estará vigente hasta 2026.

En el caso de los vehículos del año 2006 en adelante pagarán conforme al régimen impositivo vigente, debiendo pagar de forma normal la matrícula y la tasa municipal.

Lo anterior, luego de la publicación del Decreto 14-2023 en el Diario Oficial la Gaceta N° 36,200 aprobado por el Congreso Nacional, el cual amplía la Vigencia de la Amnistía Vehicular contenida en el Decreto N° 15-2022.

La Jefa de Comunicaciones de Aduanas Honduras, Roxana Corrales, manifestó que “se ha instruido los ajustes en el sistema SARAH, para que los importadores hagan uso del beneficio concedido por el Congreso Nacional, el cual permite la importación, nacionalización y registro de los vehículos con o sin placas de otros países sin importar el origen, del tipo de vehículo o de la antigüedad del mismo”.

Añadió: “Según los registros bajo la amnistía vehicular 15-2022 que concluyó el 04 de abril de 2023 se introdujeron al país 56,906 vehículos de distintos países y origen”.

No podrán importarse ni nacionalizarse los vehículos reconstruidos, entendiéndose como tal, aquel que hubiere sido sometido a un proceso de modificación en su chasis o estructura básica, mediante la aplicación de soldaduras eléctricas, autógenas u otras que limiten la seguridad personal de los usuarios; asimismo, los vehículos que tengan o hayan tenido su timón a la derecha y los vehículos con los títulos de irreparable o chatarras siguientes:

• Junking Certificate Of A Vehicle O Junk Only;

• Motor Vehicle Dealer Title Reassigment Supplement (Por No Ser Este, Un Título O

• Certificado de vehículo);

• Junker Certificate;

• Title Junker;

• Certificate Part Only;

• Scrap Cerficate Of Title;

• Non Salvageable Part”.

El Decreto aprobado concede el beneficio de amnistía vehicular por un periodo de 3 años, con carácter excepcional a las disposiciones contenidas en el Artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del Gasto Público.

Los importadores podrán hacer uso del beneficio aduanero a través de las Aduanas Puerto Cortés, Toncontín, La Mesa y Henecán.

El pago único de 10,000 lempiras se dividirá el 50 % para la Administración Aduanera, el 25 % al Instituto de la Propiedad (IP), el restante 25 % para la Alcaldía Municipal. JS