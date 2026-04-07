Aduanas Honduras es sede de II ronda del Comité Aduanero Centroamericano

Tegucigalpa – Aduanas Honduras es sede de la II ronda del Comité Aduanero Centroamericano. Este ciclo de reuniones concluirá en el mes de mayo con la participación de los Directores de Aduanas de la región quienes evaluarán los acuerdos y avances alcanzados.

Enfocados en la armonización de procesos y la agilidad comercial, la Administración Aduanera de Honduras, bajo la Presidencia Pro-Témpore del Comité Aduanero Centroamericano, dio inicio a las jornadas de trabajo técnico estratégicas destinadas a transformar el sistema aduanero regional.

Las reuniones, en las que participan delegaciones aduaneras de Honduras como país sede, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, cuentan con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El objetivo central de estos encuentros es la estandarización de procesos que permitan un flujo comercial más eficiente sin comprometer los controles de seguridad” manifestó el Gerente de Nacional de Gestión Técnica y Normativa Aduanera Alejandro Ayala.

Durante las jornadas, los equipos se concentran en la:

• Discusión de la normativa regional: Para agilizar el paso de mercancías y simplificar trámites.

• Actualización normativa: Seguimiento detallado a la V edición del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, (CAUCA) y Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).

• Reformas legales: Revisión del Reglamento Centroamericano sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional.

• Mecanismos armonizados: Implementación de criterios únicos en toda la región.

• Ruta de trabajo y grupos especializados.

La agenda de trabajo establece que durante la primera semana los esfuerzos se centrarán en la Comisión Redactora de CAUCA/RECAUCA, mientras que la segunda semana será liderada por el Grupo Técnico Normativo (GTN) e Informático (GTI). (RO)