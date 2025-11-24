Aduanas digitaliza la recepción de documentos oficiales

Tegucigalpa – A partir de este lunes, todas las instituciones que remiten documentación oficial a la Administración Aduanera de Honduras (AAH) deberán hacerlo únicamente por vía electrónica, en el marco del proyecto integral de Modernización y Transformación del Sistema Aduanero.

La AAH informa a instituciones públicas y privadas, organismos gubernamentales, organizaciones nacionales e internacionales, y a todos aquellos que envían documentación oficial, que los documentos deberán remitirse al correo oficial: ireccionaah@aduanas.gob.hn. Indica el comunicado oficial.

Esta medida se implementa tras la reciente adopción de la Firma Electrónica Avanzada para los procesos ejecutivos y gerenciales, con el objetivo de garantizar eficiencia, agilidad en los trámites, reducción de tiempos de respuesta, transparencia y eliminación del uso de papel, alineándose con la política de Gobierno Digital de la Presidencia de la República.

Instrucciones para el envío de documentos

Instituciones con Firma Electrónica Avanzada: Deberán enviar los documentos digitales (PDF) firmados electrónicamente conforme a la Ley Nacional (Decreto 149-2013), desde el correo institucional del remitente.

Instituciones sin Firma Electrónica: Deberán enviar los documentos digitalizados (escaneados) desde su correo institucional, garantizando autenticidad y trazabilidad.

Todas las respuestas de la AAH serán enviadas exclusivamente por vía digital a los correos oficiales de los solicitantes.

La Administración Aduanera exhorta a todas las instituciones y organizaciones a sumarse a la iniciativa de Gobierno Digital y a gestionar la obtención de la Firma Electrónica Avanzada, la cual proporciona máxima seguridad tecnológica, autenticidad y plena validez jurídica a los documentos.LB