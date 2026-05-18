Aduana de EEUU aprueba más de 5 millones de solicitudes de entrada por el Mundial 2026

Washington – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. informó este lunes que el Mundial de Fútbol que se celebra en EE.UU., Canadá y México a partir de junio disparó solicitudes de entrada al país entre ciudadanos de países clasificados para el torneo y que están exentos de visado turístico, y explicó que ya aprobó más de 5 millones de estas peticiones.

«Desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, la CBP recibió más de 5,9 millones de solicitudes ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, en inglés) en el marco del programa de exención de visados (VWP por sus siglas en inglés), lo que resultó en más de 5 millones de aprobaciones», aseguró la agencia en un comunicado.

Según CBP, los cinco países con mayor número de solicitudes aprobadas son el Reino Unido, con más de 1,2 millones, seguido de Francia (más de 570.000), Alemania (más de 530.000), Japón (más de 500.000) y Corea del Sur (más de 320.000).

La agencia detalló además que de esas 5,9 millones de solicitudes, más de 1,6 millones se realizaron a través del programa Viajeros de Confianza (TTP), que ofrece diversas opciones para procesar de manera anticipada y más eficiente las peticiones de entrada.

En el comunicado, se insta a todos aquellos ciudadanos no estadounidenses que planeen asistir al Mundial, se les insta a visitar el apartado dedicado al torneo en la página web de CBP.

«Asimismo, los viajeros deben consultar la hoja informativa de viaje de CBP y la FIFA 2026 titulada «Know Before You Go» (Sepa antes de viajar)», añadió el comunicado.

CBP también tiene activo desde el pasado abril un asistente virtual llamado COMPASS al que al que los viajeros pueden dirigir consultas sobre los requisitos de entrada a EE.UU.

Por último, el comunicado subrayó que el organismo ya está preparando contingencias para el aumento de vuelos chárter internacionales y corporativos con motivo del Mundial y recordó que todo piloto u operador de aeronaves con destino a o desde EE.UU. debe cumplir con los requisitos específicos de la CBP.

La organización del Mundial ha encarado muchas críticas por el endurecimiento de las políticas migratorias que impuso desde 2025 el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, el cual no ha descartado que durante el torneo se organicen redadas para apresar migrantes que puedan encontrarse en el país en situación migratoria irregular. JS