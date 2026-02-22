Adorar el mal y el pecado, someter a otras personas a la esclavitud es la tentación del poder: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició la homilía este domingo en la Basílica de Suyapa, donde hizo un llamado a no creer en ofertas engañosas, a no postergar el regreso a Dios y a no bajar la guardia ante la debilidad.

“Hay que ser fiel cuando tenemos hambre, cansancio, debilidad. Entonces, hoy la palabra nos deja tres llamadas bien claritas. Primera llamada, no creer en las ofertas engañosas del pecado; Segunda, no postergar el regreso a Dios; Tercera, no bajar la guardia en momentos de debilidad. Por eso en esta cuaresma hagamos algo concreto, revisemos cuál es la mentira que más fácilmente nos seduce”, sermoneó.

Pidió acercarnos al sacramento de la reconciliación y alimentarse diariamente con la palabra de Dios, porque no todos los que humanamente aparece como ganancia es salvación.

“Y que en esta cuaresma aprendamos a desconfiar de las ofertas falsas, a confiar plenamente en la verdad que nos hace libres, en la palabra de Dios y por eso acerquémonos y digámosle al Señor, tú eres la más de los que confíanos, recíbenos, Señor”, declaró.

Recordó que el Señor rechazó el poder absoluto, sin embargo hoy día hay dictadores en el mundo que se creen dioses. “Adorar el mal, adorar el pecado, adorar someter a otras personas a la esclavitud es la tentación del poder. Pero el Señor vence la tentación y la vence con la palabra de Dios”, refirió.

Reprochó que en la actualidad el pecado se vende como libertad, como rebeldía y hasta como inteligencia o solución rápida. “Muchos jóvenes hoy creen que pecar es ser más inteligentes que los demás, más libres que el sistema, más modernos que la iglesia”, vapuleó.

Citó que San Pablo en la segunda lectura refiere que la justicia de Dios no funciona como la justicia humana. En la justicia humana muchas veces decimos el que la hace la paga, en la justicia de Dios ocurre algo desconcertante. Dios, siendo inocente, pagó por nosotros. Cristo asumió lo que no era suyo, cargó con lo que no le correspondía.

El cardenal hondureño remató la homilía señalando que “Jesús nos enseña que tanto al principio como al final debemos mantenernos siempre firmes en la palabra de Dios, empezar la cuaresma y hay que terminarla bien”. JS