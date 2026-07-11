Adolescentes y adultos jóvenes los más vulnerables al dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa – El doctor Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, señaló hoy que han identificado que los adolescentes y los adultos jóvenes son los más vulnerables al dengue en el Distrito Central.
Cabe señalar que el distrito central es el epicentro de esta enfermedad en Honduras.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesal), hasta la fecha se contabilizan 5 mil 64 casos de dengue clásico y 89 casos de dengue grave.
El Distrito Central registra la mayor incidencia de casos, seguido por el departamento de Choluteca.
El Distrito Central contabiliza mil 184 casos de dengue lo que representa el 24 % de los casos a nivel nacional.
Este año suman tres los decesos a causa de esta enfermedad que es transmitida por el zancudo Aedes aegypti.
El dengue es una enfermedad prevenible, por lo que, Proceso Digital reproduce las principales recomendaciones para evitar se propaguen los criaderos de zancudos responsables de transmitir la enfermedad:
Eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos.
Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos.
Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacena agua.
Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.
Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos.
Mantener el césped corto.
Cambiar regularmente el agua de floreros.
Usar repelentes para las picaduras de mosquitos.
Vacunarse contra el dengue. (RO)