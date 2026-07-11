Adolescentes y adultos jóvenes los más vulnerables al dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa – El doctor Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, señaló hoy que han identificado que los adolescentes y los adultos jóvenes son los más vulnerables al dengue en el Distrito Central.

Cabe señalar que el distrito central es el epicentro de esta enfermedad en Honduras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesal), hasta la fecha se contabilizan 5 mil 64 casos de dengue clásico y 89 casos de dengue grave.

El Distrito Central registra la mayor incidencia de casos, seguido por el departamento de Choluteca.

El Distrito Central contabiliza mil 184 casos de dengue lo que representa el 24 % de los casos a nivel nacional.

Este año suman tres los decesos a causa de esta enfermedad que es transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

El dengue es una enfermedad prevenible, por lo que, Proceso Digital reproduce las principales recomendaciones para evitar se propaguen los criaderos de zancudos responsables de transmitir la enfermedad: