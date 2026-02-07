Adolescente muere calcinada tras que prendieron fuego a su vivienda en Tocoa

Tocoa – Una menor de edad murió este viernes calcinada en el interior de su vivienda en la aldea de Panamá en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Caribe hondureño.

La fallecida fue identificada como Ruth Noemí Martínez (17).

Se informó que la joven estaba durmiendo junto a su pareja en su vivienda, cuando llegaron sujetos armados en horas de la madrugada del viernes.

Los sujetos armados empezaron a disparar sobre la vivienda, y posteriormente, le prendieron fuego a la casa.

La pareja de la fallecida logró escapar de la vivienda y se desconoce su paradero. AG