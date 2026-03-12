Adolescente hondureña muere tras lanzarse de un quinto piso en Murcia, España

Tegucigalpa– Lizeth Rodríguez Montoya, una adolescente hondureña de 14 años, murió en Murcia, España tras lanzarse de un quinto piso tras sufrir problemas de depresión, su familia pide apoyo para repatriar su cuerpo a Honduras.

Doña María, la madre de Lizeth, relató con profundo dolor los hechos que llevaron a la muerte de su hija.

Según la mujer, Lizeth le envió un mensaje pidiéndole que fuera a la terraza de su vivienda; al llegar, la madre descubrió que su hija se había lanzado desde un quinto piso.

La madre explicó que Lizeth enfrentaba problemas de depresión y que, aunque la relación con sus padres era buena, sufría presunto maltrato psicológico y físico por parte de su abuela paterna.

“Yo decidí traerla para acá porque ella ya había intentado quitarse la vida por el mal trato que le hacía su abuela, ella estaba en una depresión y decidió quitarse la vida”, comentó doña María.

Actualmente, la madre solicita apoyo para repatriar el cuerpo de la menor a Honduras. IR