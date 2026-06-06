Adolescente de 14 años muere tras ser atacada por su padrastro en Olancho

Tegucigalpa– Una adolescente de 14 años de edad fue asesinada de manera violenta en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, supuestamente por su padrastro.

La víctima fue identificada como Stephanie Carbajal, quien perdió la vida tras ser atacada con un machete.

De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable del crimen sería el padrastro de la menor.

Las primeras investigaciones indican que el hecho habría ocurrido en medio de un ataque de celos, luego de que el hombre supuestamente se enterara de que uno de los amigos de la joven la pretendía.

Tras cometer el ataque, el sospechoso habría intentado quitarse la vida; sin embargo, no logró su cometido.

Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia de agentes de la Policía Nacional mientras avanzan las investigaciones del caso.

El hecho vuelve a poner en evidencia la preocupación por los casos de violencia que afectan a mujeres, niñas y adolescentes en el país.

En el presente año, se reportan más de un centenar de mujeres asesinadas en el territorio nacional. IR