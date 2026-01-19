Admitidos recursos contra decreto 058-2025, pero sin blindajes: Magistrada Bustillo

Tegucigalpa – La magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbela Bustillo, confirmó este lunes que la mayoría de los recursos contra el decreto 058-2025 fueron admitidos, pero sin suspensión del acto reclamado, lo que según ella atenta contra los principios democráticos de Honduras.

– “Los recursos se admitieron, pero no llevan ningún blindaje”, subrayó Bustillo.

– “Faltó liderazgo y compromiso con Honduras”, dijo la magistrada de la Sala Constitucional.

“Fueron admitidos los recursos, pero no se blindó la parte que la población debería entender que hay una sala de lo constitucional garante de sus derechos. Y eso es una lástima porque era una oportunidad única que teníamos como sala para garantizarle a la población lo que era la estabilidad de los principios democráticos constitucionales que tiene el Estado de Honduras”, declaró la alta jueza.

La Sala de lo Constitucional la integran los magistrados: Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo.

La magistrada Isbela Bustillo.

Detalló que los recursos de amparos fueron admitidos sin suspensión del acto reclamado, en tanto los recursos de inconstitucionalidad fueron admitidos a trámite.

La magistrada Bustillo insistió que “la sala sí perdió la oportunidad única, de haber demostrado al pueblo que estaba garante de sus principios democráticos constitucionales”.

A criterio de Bustillo, para que los recursos se hayan admitido garantizando principios democráticos de Honduras, “faltó liderazgo y compromiso con Honduras por parte de los magistrados”.

Explicó que ella es responsable de su firma, pero la responsabilidad en el fallo es colegiada. “Por eso hoy salí a dar mi cara porque yo estaba de acuerdo en las medidas de suspensión y también estaba de acuerdo en frenar mediante las inconstitucionalidades cualquier actuación de las personas que pretendan violentar el estado de derecho en el país”, externó.

(LEER) Mirá aquí los ocho recursos presentados contra el decreto de Redondo

Enfatizó que “he salido hoy a hablar a título personal como profesional porque soy una académica de carrera y me debo a mis alumnos y a la población en decirles que yo estaba de acuerdo en otorgar sus pensiones para frenar algunos abusos desde el poder”.

Reflexionó que el fondo de los recursos ahora se conocerá en el pleno de la CSJ, en un momento en el que esta situación haya pasado y ya no tendrá ningún efecto, es decir que quedará únicamente como jurisprudencia.

Contó que los recursos presentados por el expresidenciable Salvador Nasralla fueron admitidos, pero dijo desconocer si hay de los de el edil Jorge Aldana.

Al menos ocho recursos, entre amparos y acciones de inconstitucionalidad, se han presentado en contra del decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero al margen de la legalidad obligatoria para la aprobación de estas normativas.

El Decreto 058-2025 fue aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre, en el mismo se desconoce la declaratoria de resultados electorales y se ordena el voto por voto de las 19 mil 167 urnas. JS