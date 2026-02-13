Admiten recurso que frena proceso contra exministra Tábora en caso Hospitales Móviles

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo presentado por la defensa legal de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, lo que frena su proceso judicial de forma temporal.

Así lo informó hoy Mélvin Duaryte, oficial de comunicaciones del Poder Judicial, quien detalló que se trata de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.

Es un recurso de amparo en contra una resolución de la Corte de Apelaciones y su estado de admisión, por lo que se procede a aplicar la suspensión del acto reclamado.

En este caso, se suspende temporalmente la causa judicial que se le sigue a la exfuncionaria Rocío Tábora.

La exfuncionaria es acusada por la comisión de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios en el fraude de los hospitales móviles comprados durante la pandemia del COVID-19.

El perjuicio económico por la compra de los hospitales móviles fue de más de 47 millones 512 mil 564 dólares, que equivale a mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras.

Por este caso, ya fueron condenados el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, por 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado.

Mientras que el exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, fue sentenciado a una inhabilitación de nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público por violación de los deberes de los funcionarios. (RO)