Admiten recurso de inconstitucionalidad contra decreto que da vida a Ley de Privación de Dominio

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 27-2010 que dio vida a la Ley de Privación de Dominio ya la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte detalló que se ha admitido el recurso y se ha interpuesto vía excepción en forma total.

En ese sentido, los apoderados legales y la representación del Partido Liberal han admitido el recurso de inconstitucionalidad y listo para que el Ministerio Público pueda retirarlo y dar su opinión al respecto a esta acción de inconstitucionalidad en el plazo de seis días para que se pueda pronunciar.

Una vez que el Ministerio Público dé la respuesta, se pasará nuevamente a la sala para su fallo final, apuntó.

El Partido Liberal de Honduras (PLH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que dio vida a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que regula la privación de dominio por origen ilícito.

Según el contexto del recurso, de resolverse a favor del PLH, también desaparecería el actuar de la OABI, lo que implicaría la nulidad de las facultades de la institución establecidas por la ley.

Según se indicó la ley viola garantías que se comenten, dentro de esta ley se violenta el principio de defensa y de debido proceso contra imputados.

En el caso del PLH, un instituto político, que no puede ser responsable de acción penal, es perseguido por actos de personas de carácter individual. IR