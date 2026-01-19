Admiten recurso de apelación presentado por Cossette López

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió este lunes un recurso de apelación presentado por la defensa de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en relación con el caso de los presuntos audios en los que se aludiría a supuestos fraudes electorales.

El recurso fue interpuesto por el abogado Dagoberto Aspra, quien solicitó que se ordene la práctica de un peritaje técnico que permita determinar la autenticidad y veracidad de los audios que han circulado públicamente y que motivaron la apertura del caso.

Con la admisión del recurso, la Corte Suprema abre la posibilidad de que se realicen análisis especializados, con el fin de establecer si los audios son reales, si han sido manipulados o editados, y si corresponden efectivamente a la voz de la funcionaria electoral, detalló Aspra.

El proceso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política y electoral, debido al impacto que las acusaciones de fraude pueden tener sobre la credibilidad del sistema democrático y de las instituciones encargadas de administrar los procesos electorales. IR