Admiten el recurso de amparo a favor de los magistrados del TJE Mario Flores y Miriam Barahona

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió el recurso de amparo presentado a favor de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona.

La medida busca proteger sus derechos ante procesos o actuaciones que podrían afectarlos en el ejercicio de sus funciones.

El amparo se convierte en un paso clave dentro del marco jurídico, asegurando que cualquier decisión o acción en su contra sea revisada y cumpla con los procedimientos legales correspondientes.

El 25 de octubre, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante las actuaciones cometidas en los últimos días por el Ministerio Público.

Ambos magistrados fueron acompañados por su apoderado legal, el abogado Oliver Erazo.

En ese momento, Flores Urrutia señaló que el pueblo hondureño ha sido testigo de todo lo sucedido en estos días en los órganos electorales y en especial en el TJE. IR