Admiten apelaciones de Fabiola Rosa por diputación en FM

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), admitió los tres recursos de apelación que interpuso la ciudadana Fabiola Rosa en la planilla de diputados de Francisco Morazán.

– Según Toño Rivera le fue mal en el DC, pero logró remontar en aldeas y caseríos.

Así lo informó este miércoles el abogado Fernando González, quien es apoderado legal de Fabiola Rosa indicando que ella quedaba electa como diputada.

“En un abrir y cerrar de ojos, (Antonio Rivera Callejas) le pasó 41 marcas más”, ironizó ante periodistas.

Indicó que el diputado Antonio Rivera y la ciudadana Luz Ernestina Mejía tienen que contestar agravios para que el TJE emita una resolución.

Cabe recordar que en los días previos a la declaratoria oficial de elecciones generales, Antonio Rivera Callejas rebasó a Fabiola Rosa y Luz Ernestina Mejía para quedar en la casilla 22 de 23 diputados electos.

González señaló que el TJE tiene el plazo hasta el viernes para emitir una resolución en cuanto a las apelaciones interpuestas. AG