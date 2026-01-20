Admiten a trámite tres recursos de amparo a favor de Salvador Nasralla

Tegucigalpa – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite tres recursos de amparo a favor de Salvador Nasralla, pero sin suspensión del acto reclamado.

Así lo informó la abogada Karla Romero, apoderada legal del político, quien destacó que la admisión de los recursos refleja que los mismos fueron presentados de forma correcta.

“En tiempo y forma se realizaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) acciones de impugnación por inconsistencias; fueron tres presentadas que abarcan más o menos ocho mil Juntas Receptoras de Votos (JRV), de eso no se contestó nada y tiraron la declaratoria el 24 de diciembre”, expresó.

Ahora será la Sala de lo Constitucional la que tiene que establecer si hay razones jurídicas suficientes para poder sustentar la trasgresión que se denunciaron con estos recursos.

Explicó que aunque la admisión fue sin suspensión del acto reclamado, ahora se necesita que se pronuncie pronto la Sala de lo Constitucional.

De no pronunciarse la Sala de lo Constitucional los recursos pasan a ser conocidos por el pleno de la CSJ, pero se excluye a los magistrados que ya conocieron este recurso, agregó. (RO)