Administración Asfura reactivará el fideicomiso de medicamentos por seis meses

Tegucigalpa – La nueva administración de Nasry Asfura hará uso del fideicomiso para la compra de medicamentos, indicó este jueves el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez.

De acuerdo al parlamentario, el presidente electo Nasry Asfura quiere reactivar el fideicomiso para la compra de medicamentos por unos seis meses.

El legislador señaló que se apuesta por una reactivación parcial ya que ese es el periodo que estiman tardará en concretar la licitación pública para ver quién gana el instrumento bancario en los meses siguientes.

A su criterio, el fideicomiso para la compra de medicamentos nunca debió ser eliminado ya que el partido Libertad y Refundación (Libre) satanizaron todos los fideicomisos y se entró en una crisis de medicamentos.

“Para nosotros es de urgencia comenzar a tratar temas en el área de la salud, nuestro presiente electo Papi a la orden nos va a dar algunas iniciativas de ley que ha venido trabajando desde que era candidato tenía un equipo legal trabajando, uno ellos es la eliminación de la mora quirúrgica a través de un proceso de contratación de quirógrafos de hospitales privados”, refirió. VC