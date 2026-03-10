Administración anterior otorgó de “manera discrecional” estancia a ciudadanos chinos: INM

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), señaló hoy que la Administración anterior otorgó de “manera discrecional” estancia de ciudadanos chinos.

Cabe señalar, que estos ciudadanos permanecen en el país como parte de un proceso de licitación adjudicado para la construcción del Hospital del Sur.

Según los registros del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras (BMS), se constató que dichas personas ingresaron al territorio nacional registrando pasaporte oficial y/o facilidades migratorias, y no mediante visa consular, indicó el INM.

Asimismo, tras la verificación en el sistema migratorio, se identificó que el documento de viaje registrado correspondía a pasaporte oficial; sin embargo, al revisar los documentos de respaldo, se constató que los ciudadanos ingresaron al país utilizando pasaporte ordinario, realizando el pago correspondiente por el derecho de visa para su ingreso al territorio nacional, acotó.

🚨 COMUNICADO



El INM informa a la ciudadanía que, en relación con el ingreso al país de ciudadanos de nacionalidad china vinculados al proceso de construcción del Hospital del Sur, se realiza una revisión de los registros migratorios y de los permisos especiales de permanencia… pic.twitter.com/5zPw7K6JJO — Instituto Nacional de Migración HN (@MigracionHND) March 10, 2026

Las facilidades migratorias otorgadas en este caso por la administración anterior fueron emitidas al amparo del artículo 5 del Acuerdo Ejecutivo No. 77-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 03 de julio de 2023, el cual establece que el plazo máximo autorizado es de 90 días, prorrogables por 30 días adicionales. No obstante, se constató que, de manera discrecional, dichas facilidades fueron concedidas por un período superior a ocho meses, indicó la dependencia a través de un pronunciamiento oficial.

Actualmente, las autoridades del Instituto Nacional de Migración mantienen comunicación permanente con funcionarios de la Secretaría de Salud, con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva de los permisos especiales de permanencia otorgados a estos ciudadanos extranjeros.

Este lunes, el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence reveló una serie de irregularidades en la construcción del Hospital del Sur, que van desde la contratación masiva de personal asiático bajo procesos migratorios anómalos que ya fueron informados al Ministerio Público. (RO)