Adjudicación del TREP demuestra cambio en política interna de Libre: Arístides Mejía

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, considera que el avance en el cronograma electoral se está dando por un cambio de política interna, de parte de Libertad y Refundación ante el rechazo que generó la obstrucción que generó recientemente.

(Leer) Grupo ASD de Colombia se adjudica el sistema TREP para las elecciones generales de 2025 en Honduras

“Seguramente sus encuestas le reflejan un rechazo enorme a esa pretensión de obstruir el proceso porque éste comenzó a retrasarse cuando se tomaron por la fuerza las instalaciones donde se iban a hacer la presentación de las ofertas para el TREP y con la no asistencia a las sesiones del consejero (Marlon Ochoa)”, refirió.

Mejía destacó que la adjudicación de la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación para las elecciones generales de 2025 al Grupo ASD es algo que debe aliviar a la población ya que el cronograma se ha vuelto a encarrilar.

El analista considera que a la fecha la contienda de las elecciones generales está entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

El anuncio de la adjudicación de la empresa colombiana fue anunciado por la presidenta del CNE, Cossette López, cuando faltaban 15 minutos para las 12 de la noche del viernes 29 de agosto, la cual se hizo por unanimidad de votos. VC